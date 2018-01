Nicchi, con Var arbitro più tranquillo

ROMA, 8 GEN - "È positivo che si discuta del Var, vuol dire che piace. Il Var funziona ma si può migliorare. È uno strumento che dà giustizia. Bisogna applicare alla lettera il protocollo. Cosa c'è di negativo? Che ne parliamo troppo". Lo dice il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, tracciando un bilancio della moviola in campo dopo 20 giornate di Serie A. "Purtroppo l'errore ci sta sempre ma lasciamo lavorare gli arbitri", ha aggiunto Nicchi entrando nella sede della Figc per il consiglio federale. Secondo il capo dei fischietti italiani, grazie al Var "l'arbitro scende in campo molto più tranquillo psicologicamente".