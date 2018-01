Barca presenta Coutinho, infortunato

ROMA, 8 GEN - La foto di rito della firma che ritrae il presidente Josep Maria Bartomeu e Philippe Coutinho alle prese con il contratto ha ufficializzato l'arrivo del brasiliano al Barcellona. Al Liverpool vanno 160 milioni di euro. Visite mediche superate, ma il nuovo attaccante blaugrana sarà a disposizione non prima di tre settimane a causa di una lesione muscolare al retto anteriore della coscia destra. L'esordio con la nuova maglia è quindi previsto contro l'Alaves, sabato 27 gennaio. Dopo la firma il giocatore è sceso sul prato del Camp Nou per qualche palleggio e la presentazione ai tifosi. "Sono molto felice di essere qui, questo era il mio sogno. Spero di rispondere sul campo a tutte le aspettative" le prime parole di Coutinho subito dopo la firma. "Volevamo Coutinho dalla scorsa estate - ha aggiunto Bartomeu -. Philippe è stato felice di venire qui, era uno dei suoi obiettivi, e la sua pazienza è stata determinante. E' una delle stelle del calcio mondiale e rimarrà qui per molti anni". Fino al 2023.