Var sbarca in Inghilterra

LONDRA, 8 GEN - E' atteso questa sera a Brighton, nel terzo turno di FA Cup, il debutto della Var in Inghilterra. Se in Serie A (ma anche in Bundesliga) il Video Assistant Referee è in azione ormai dall'inizio del campionato, con alterni risultati, il calcio d'Oltremanica ha tardato l'introduzione della tecnologia in campo, lacuna colmata in occasione dalla sfida tra Brighton e Crystal Palace. Per la prima volta una regia di arbitri, non presenti fisicamente allo stadio, controllerà le immagini-tv, intervenendo qualora l'arbitro (o i suoi assistenti) incappassero in un "chiaro e ovvio errore". Le linee guida della Var inglese prevedono il ricorso alla moviola per fare chiarezza solo su quattro aree: gol, espulsioni, rigori, scambio di identità. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro internazionale Andre Marriner.