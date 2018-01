Milan, nuovi non partiranno a gennaio

MILANO, 8 GEN - "Dei giocatori arrivati la scorsa estate in maglia rossonera, non verrà ceduto nessuno". Il Milan ribadisce la propria posizione in vista della sessione invernale del mercato. "Con le rispettive caratteristiche, André Silva e Borini sono considerati due importanti punti di riferimenti della rosa del Milan - si legge nel commento alla rassegna stampa pubblicato sul sito del club -. La loro ulteriore valorizzazione e il consolidamento di tutti i giocatori approdati a Milanello dopo il mercato estivo, sono le priorità in questo momento nevralgico del lavoro di Rino Gattuso che, dopo la sosta invernale, entrerà nel vivo". Su Il Foglio, intervistato da Claudio Cerasa, ha parlato anche Silvio Berlusconi. "Non voglio illudere nessuno. E' stata una scelta dolorosa ma necessaria e definitiva, anche se il Milan continuerà a occupare nel mio cuore il posto che ha sempre avuto", ha risposto l'ex n.1 rossonero alla domanda se sarebbe disposto a ridare una mano nel caso in cui ci dovessero essere problemi finanziari.