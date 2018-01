Figc: Tommasi, 2/e squadre in Lega Pro

ROMA, 8 GEN - "Tra le proposte, quella da raggiungere in tempi più brevi è la costituzione delle seconde squadre, le 'squadre B'. E' già circolata in qualche documento federale l'ipotesi di seconde squadre in sostituzione delle squadre di Lega Pro che non vengono ammesse al campionato. Credo sia uno dei progetti da fare sin da subito, coinvolgendo le società di serie A che sono interessate". Si va delineando il programma di Damiano Tommasi, presidente dell'Aic e candidato alla guida della Federcalcio. L'ex giocatore, ospite di '6 su Radio 1', ha spiegato anche la scelta di lanciare un sondaggio sui social per chiedere agli appassionati di calcio quali riforme vorrebbero venissero adottate dalla Figc: "E' un'idea che avevo da tanto tempo per aprire le porte della Federazione a quelli che non hanno diritto di voto; un modo per riavvicinare quella che oggi è una delle federazioni che si è allontanata un po' dal pubblico".