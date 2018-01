Figc: mercoledì assemblea Lega A

MILANO, 8 GEN - Le proposte in materia di politica federale e la candidatura alla presidenza della Federcalcio sono i principali temi all'ordine del giorno dell'assemblea della Lega Serie A, che riprenderà mercoledì alle 14 i lavori lasciati in sospeso giovedì scorso, con all'ordine del giorno questi due e altri nuovi temi. A partire dalla proposta contrattuale avanzata da Comoi con International Bank of Qatar, che a fine dicembre ha prospettato un investimento da 13 miliardi di euro in dieci anni sulla Serie A. E' previsto inoltre un esame della recente riforma della legge Melandri-Gentiloni sul punto relativo alla valutazione dell'audience. La giornata in Lega sarà aperta alle 11 dalla conferenza stampa di presentazione della collezione Panini di figurine 'Calciatori 2017/2018'.