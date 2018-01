Figc: Cairo, Tommasi persona seria

ROMA, 8 GEN - "Di Tommasi penso bene, non lo conosco molto, ma mi sembra una persona seria. Mi piacerà vedere il suo programma per poter esprimere una valutazione, così come per quelli di altri candidati". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ospite di 'Radio anch'io sport' su Radio1, così giudica la candidatura di Damiano Tommasi alla guida della Federcalcio. Quanto all'assemblea elettiva della Lega di serie A, in programma mercoledì 10 gennaio, Cairo si è detto scettico sulle probabilità che si giunga all'elezione del presidente: "Secondo me non sono stati fatti passi avanti in questa direzione. Dobbiamo eleggere presidente ed amministratore delegato. Non mi pare che abbiamo fatto progressi, magari li faremo nelle due settimane successive. Perché l'importante è arrivare al 29, quando ci sarà l'assemblea elettiva della Figc, pronti con il nostro presidente e l'ad. Dobbiamo lavorarci in questi giorni".