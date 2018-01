Giulini, Var? Serve più qualità arbitri

ROMA, 8 GEN - "Dell'argomento preferirei non parlare più. Certamente serve più qualità, non solo nei giocatori, ma anche nella classe arbitrale". Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini - ospite di 'Radio anch'io sport' - è tornato così sull'episodio della partita con la Juventus, la palla deviata in area da Bernardeschi con un braccio, sul quale l'arbitro Calvarese non ha chiesto l'intervento della video-assistenza. "La rabbia un po' è passata, ora è il momento di far lavorare bene gli arbitri e portare la Var all'impiego ottimale. Giulini ha accennato anche all'episodio che ha coinvolto Matuidi: "Allo stadio non ci sono stati cori razzisti, nessuno ha sentito 'buu' o cose del genere. Tanto che in un primo momento la reazione del giocatore era stata attribuita ad un precedente fallo di gioco. Però Matuidi qualcosa deve aver sentito altrimenti non avrebbe reagito così. Ma non è certo per quattro ignoranti che una grande città come Cagliari può essere tacciata di atteggiamenti razzisti".