Genoa: Lapadula operato al naso

GENOVA, 6 GEN - L'attaccante del Genoa Gianluca Lapadula, rimasto infortunato in un contrasto col portiere del Sassuolo Consigli, ha subito un intervento di riduzione per dislocazione piramide nasale, intervento "perfettamente riuscito" come comunica il club genovese. Lapadula e' gia' stato dimesso.