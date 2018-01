Verona: Pecchia, fallo su gol Koulibaly

NAPOLI, 6 GEN - "E' una costante col Napoli: c'era fallo sul primo gol nella partita di andata e c'era fallo anche oggi sul gol di Koulibaly. Continuo ad avere questa sensazione anche dopo aver visto le immagini in tv". Così l'allenatore del Verona, Fabio Pecchia, arrabbiato per il ko al San Paolo. "Dopo la rete mi sono avvicinato all'assistente dell'arbitro e Nicola (Corrent, ndr) provava a trattenermi mentre poi io l'ho trascinato nella situazione di contestazione. Quello che è successo oggi non è chiaro, perché il portiere non può essere ostacolato nell'area piccola, ma è una costante, il Napoli lavora su questo. Tutti lavorano sui blocchi ma quello di oggi non era un blocco". Sulla gara, Pecchia spiega che "avremmo dovuto cercare di creare qualche situazione in più potevamo fare meglio in contropiede non potevamo pensare di uscire imbattuti solo difendendoci per 90'".