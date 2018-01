Iachini, Sassuolo non meritava sconfitta

GENOVA, 6 GEN - "Peccato andare a casa con un risultato non positivo. Nel primo tempo abbiamo fatto diversi errori e sbagliato qualche passaggio. Nel secondo siamo stati più incisivi: la squadra ha schiacciato, spinto e cercato di proporre gioco. Siamo andati vicini al gol mantenendo un buon predominio e avremmo potuto sbloccarla, poi abbiamo commesso un errore sull'azione del gol in serie A se sbagli due metri prendi gol. Peccato perché oggi ritengo che la squadra non meritasse la sconfitta". Questo il pensiero dell'allenatore del Sassuolo, Beppe Iachini, dopo la sconfitta in casa del Genoa. Iachini adesso attende rinforzi dal mercato: "Abbiamo bisogno di centrali di difesa dopo l'addio di Cannavaro e l'infortunio di Letschert, poi se capita anche un attaccante in più...".