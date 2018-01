Zenga ci crede, Crotone salvo al 200%

MILANO, 6 GEN - Walter Zenga crede alla salvezza del suo Crotone "al 200%". Non ha dubbi il nuovo allenatore dei calabresi nemmeno dopo la sconfitta con il Milan a San Siro dove, da icona interista, è stato fischiato e insultato dal pubblico rossonero. "Perché avrei dovuto aspettarmi un'accoglienza diversa? Sono interista, e sono contento di esserlo. L'unica cosa che trovo di dubbio gusto è che mia madre è morta, ma non mi interessa. Mi fischino, facciano quello che vogliono. Mi dà ancora di più soddisfazione aver fatto parte di un'era in cui alcune persone vengono riconosciute come avversari. E' sempre più brutta l'indifferenza", ha commentato Zenga.