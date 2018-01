Mirabelli, Bonucci e Donnarumma restano

ROMA, 6 GEN - "I tifosi possono stare tranquillissimi su Bonucci e Donnarumma, in ottica mercato: abbiamo fatto delle scelte e continuiamo a sostenerle. Lavorerò solo su qualche uscita". Lo ha detto il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli. "Abbiamo mantenuto, nonostante le difficoltà, la nostra presenza su tutti e tre gli obiettivi stagionali - ha proseguito il dirigente rossonero a Premium Sport - dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci e crescere giorno dopo giorno. Il Crotone ha fatto una buona gara, ma il Milan ha creato tantissimo, tenendo un possesso palla importante. Vedo una squadra che cresce dal punto di vista fisico e della presenza in campo, Gattuso sta lavorando in maniera impeccabile".