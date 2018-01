Monchi "Nainggolan? Proseguirà con noi

ROMA, 6 GEN - "Il caso Nainggolan non si rifletterà sul mercato, non ha nulla a che fare: abbiamo preso una decisione doverosa dal punto di vista comportamentale, ma siamo contenti di Radja e siamo convinti che proseguirà con noi il nostro cammino". Così il ds della Roma, Monchi. "Chi preferisco tra Aleix Vidal e Darmian? Sono entrambi buoni giocatori, ma per ora non sono dei nostri obiettivi. E comunque, per noi il mercato comincia domani", ha detto ancora il dirigente giallorosso ai microfoni di Premium Sport.