Figc: Gravina 'La Lega Pro mi candidi'

ROMA, 5 GEN - "Chiedero' alla mia Lega di candidarmi alla presidenza della Figc": Gabriele Gravina, presidente della Lega di serie C, conferma ufficialmente le sue intenzioni, commentando l'annuncio di Damiano Tommasi, presidente Aic, primo candidato ufficiale in termini di tempo alla guida della Figc. L'assemblea dei club di serie C e' prevista il 12 gennaio, quella elettiva della Figc il 29. "Anche io come Cosimo Sibilia ho preso atto stamattina della candidatura di Damiano Tommasi, ipotesi che d'altra parte era in circolo da un mese - dice Gravina. - Trovo contraddittorio che Tommasi evochi un largo consenso e poi dica di volerlo cercare: o quel consenso ce l'hai gia', oppure c'e' un interesse personale o di parte. Si era parlato di un metodo innovativo, un'ampia piattaforma programmatica: ma Tommasi si e' presentato senza nulla di tutto ciò e ha annunciato una candidatura nel nome dell'unità".