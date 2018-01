Roma: Di Francesco, attenti ad Atalanta

ROMA, 5 GEN - "Sicuramente l'Atalanta è la squadra peggiore da trovare in questo momento dove facciamo fatica a trovare gol e a fare risultati positivi. Loro hanno fatto un'impresa col Napoli e ritrovato grandissimo entusiasmo, ma lo dobbiamo avere anche noi visto che c'è la possibilità di essere a sei punti dalla vetta considerando la gara che dobbiamo recuperare". Queste le parole del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida con la formazione bergamasca in programma all'Olimpico. "Dobbiamo essere determinati per conquistare i tre punti e portare avanti il nostro cammino, possono inciampare anche le altre - aggiunge il tecnico a Trigoria -. E' nostro dovere affrontare questa partita per vincerla. Siamo in un momento di difficoltà, ma penso che la Roma ne abbia vissuti di peggiori". Di Francesco, tuttavia, conferma che "questo che è il periodo peggiore per quanto riguarda i risultati da quando sono arrivato".