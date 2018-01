Lopez, contro Juve serve il 100%

CAGLIARI, 5 GEN - Cagliari a mille dopo la vittoria di Bergamo con l'Atalanta. E Diego Lopez chiede ai suoi rossoblù di sfruttare il momento magico con la Juventus domani sera (ore 20.45) alla Sardegna Arena. Obiettivo: cambiare le sorti di una partita che sulla carta sembra già segnata. Il messaggio del mister: "Dobbiamo dare il 110%. Dovremo fare meglio rispetto alle ultime tre partite, in entrambe le fasi, per cercare di fare punti: contro una squadra come la Juventus non puoi permetterti di fare regali, altrimenti ti punisce. Arriviamo da una grande prestazione, ma dobbiamo migliorare". Un'altra classifica, un'altra dimensione: la differenza tra Cagliari e Juve salta agli occhi. Ma qualche possibilità di ridurre il gap, secondo Lopez, c'è. "Sarà fondamentale - questa la ricetta - metterci tanta determinazione, non fare ragionare l'avversario: chiaramente non puoi farlo per '90, bisognerà sapere leggere i momenti della partita. Noi siamo pronti per affrontare questa sfida".