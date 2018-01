Barcaellona aumenta offerta per Coutinho

ROMA, 5 GEN - La firma di Coutinho potrebbe essere una questione di giorni. Almeno secondo il 'Times', secondo cui il Barcellona avrebbe aumentato la sua offerta iniziale al Liverpool, portandola a 160 milioni. Secondo le fonti interpellate dall'autorevole quotidiano britannico, il club blaugrana ha offerto 120 milioni di base fissa, più 40 i bonus, che farebbe diventare il brasiliano il giocatore più costoso nella storia del club azulgrana e il secondo in assoluto dopo Neymar. Il Liverpool, aggiunge il Times, è disposto a negoziare e il Barcellona ha intenzione di chiudere la trattativa anche se Coutinho non potrà giocare la Champions League in questa stagione, avendo già giocato la competizione con la maglia dei Reds.