Juve: Allegri 'Buffon non rischia,

TORINO, 5 GEN - Domani a Cagliari ancora Szczesny in porta per la Juventus, il rientro di Buffon è rimandato a dopo la sosta. "Aveva preso un colpo a Napoli, il polpaccio è una brutta bestia, ha provato a giocare in Grecia (in Champions il 5 dicembre, ndr) ma ha avuto un risentimento, quindi l'abbiamo lasciato a riposo. Rischiarlo ora non avrebbe avuto senso, dopo la sosta sarà a disposizione".