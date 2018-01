Allegri, "Col Cagliari dobbiamo vincere"

TORINO, 5 GEN - "Il Cagliari è una squadra in salute, ha ottenuto una bella vittoria a Bergamo, in casa non si arrende mai. Ma noi non possiamo assolutamente lasciargli dei punti". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta dei bianconeri in Sardegna. "Dovremo giocare con grande attenzione, con fisicità e tecnica, evitando quei cali di tensione che possono capitare prima della sosta".