Juve, Schalke conferma prestito Pjaca

TORINO, 4 GEN - "Marko Pjaca ci raggiungerà domani". Un tweet dello Schalke 04 conferma il trasferimento dell'attaccante croato della Juventus, in prestito, al club della Bundesliga: "Tutto è definito verbalmente - si legge nel messaggio pubblicato sull'account ufficiale della società tedesca -, abbiamo prenotato le visite mediche per domani". jaca, reduce dall'infortunio rimediato il 28 marzo scorso durante Croazia-Estonia, cercherà di ritrovare la miglior forma con la maglia dello Schalke 04, provando a riconquistare anche la maglia della nazionale in vista dei mondiali di Russia 2018.