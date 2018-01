Khedira, Juve pensi a se stessa

TORINO, 4 GEN - "Lo scudetto si vince con le squadre meno blasonate". Sami Khedira predica concentrazione in vista della sfida di sabato contro il Cagliari, ultimo appuntamento prima della sosta invernale: "Dobbiamo pensare a noi stessi e proseguire per la nostra strada senza guardare al cammino del Napoli - ha spiegato il tedesco ai microfoni di Sky Sport -. Il Napoli è uno dei migliori club in Italia ma anche in Europa, è uscito dalla Champions e ora è una delle favorite per vincere l'Europa League". Khedira è tornato anche sul tentennante inizio di stagione della Juventus: "Quest'anno abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso, per vincere lo scudetto dobbiamo fare lo stesso anche nella seconda parte di stagione. All'inizio non giocavamo bene, abbiamo perso dei punti ma ora stiamo bene e siamo ad un punto dal Napoli".