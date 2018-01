Spalletti, da Suning voglio informazioni

APPIANO GENTILE (COMO), 4 GEN - "Ausilio e Sabatini sono due dirigenti veramente bravi. E in questo mercato lo dovranno essere ancora di più. Ci sono dei numeri a cui dobbiamo stare attenti, e dire che per continuare ad essere competitivi bisogna acquistare giocatori, non lo vedo corretto e rispettoso": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Fiorentina. "E' un messaggio sbagliato da dare al gruppo. Un giocatore - continua l'allenatore - non può cambiare le sorti di una squadra e noi non possiamo fare cose importantissime sul mercato. Non devo essere rassicurato dalla società, voglio essere informato e come me tutti gli sportivi. Per poter programmare un futuro nella maniera corretta senza strappi o malintesi".