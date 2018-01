Pioli, con Inter vogliamo notte perfetta

FIRENZE, 4 GEN - "Contro un avversario di spessore e di prestigio come l'Inter ci serve la notte perfetta, per fare una prestazione di livello: in tutti noi c'è voglia di battere una grande, è quello che ancora ci manca in questa stagione". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli aspettando la sfida di domani sera al Franchi contro i nerazzurri, che all'andata vinsero 3-0. "Rispetto ad inizio stagione - ha continuato l'allenatore viola - siamo cresciuti, prima eravamo un gruppo di buoni giocatori, adesso siamo una buona squadra: abbiamo chiuso il girone d'andata a 27 punti, un buon bottino, ma per quello di ritorno mi aspetto di più, perché abbiamo le possibilità per riuscirci". Pioli è uno dei tanti ex di questa gara. "Il momento più bello della mia avventura nerazzurra - ha precisato - è stato la vittoria per 7-1 con l'Atalanta, il peggiore ovviamente l'esonero perché dispiace sempre interrompere il proprio lavoro".