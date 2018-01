Mazzarri è il nuovo tecnico del Torino

TORINO, 4 GEN - Walter Mazzarri ha firmato il contratto con il Torino nella sede del club granata, in via Arcivescovado. L'annuncio ufficiale della società è stato pubblicato sul sito: "Il Torino Football Club comunica di aver affidato al signor Walter Mazzarri l'incarico di allenatore della prima Squadra. Il nuovo tecnico - che il Presidente Urbano Cairo accoglie con il più cordiale benvenuto e con l'augurio di buon lavoro - dirigerà oggi pomeriggio la sessione in programma allo stadio Filadelfia a porte chiuse".