Lega A: al via assemblea su diritti tv

MILANO, 4 GEN - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A convocata per la delibera sul bando per la vendita dei diritti tv domestici del triennio 2018/21. Presieduta dal commissario Carlo Tavecchio, la riunione ha all'ordine del giorno anche l'approvazione del bilancio di esercizio 2016/17 e la situazione degli accordi di sponsorizzazione, licenza e fornitura. Sono presenti tutti i venti club, mancano solo i tre retrocessi (Palermo, Pescara e Empoli) che hanno diritto di voto sul bilancio.