Oddo, non sono preoccupato per assenze

UDINE, 4 GEN - "L'ultimo problema a cui pensiamo sono gli assenti; siamo tanti e siamo bravi. Chi andrà in campo farà quello che deve; tutti hanno fatto sempre bene in allenamento, gli altri stanno bene sia fisicamente che mentalmente per cui non c'è nessun tipo di problema". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Verona, in cui dovrà rinunciare agli infortunati Angella, Ali Adnan e Behrami. "Il Chievo è un'ottima squadra, molto organizzata che ha fatto grandissime cose. In questo momento probabilmente sta attraversando un problema di punti ma ha sempre fatto ottime prestazioni - ha aggiunto Oddo mettendo in guardia dal rischio di sottovalutare l'avversario - È una squadra esperta, sa uscire dalle difficoltà; sarebbe un errore pensare che sarà una partita facile, come ha messo in difficoltà altre squadre può farlo tranquillamente anche con noi. In serie A non ci sono partite semplici".