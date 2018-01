Zenga, Var? Non ci ho capito nulla

CROTONE, 4 GEN - "Il Var? Non ci ho capito nulla". Walter Zenga torna a parlare del Video assistant referee dopo le polemiche per il mancato rigore nella partita del Crotone contro il Napoli ed anche alla luce delle ultime vicende di Juventus-Torino di Coppa Italia. Il tecnico dei calabresi confessa la difficoltà per chi sta in campo a capire cosa accade. "In panchina - spiega - non si sa cosa avviene, mentre da casa con i replay tutti hanno chiaro cosa sta accadendo. Penso che chi fa parte del gioco deve avere la sensazione di quello che sta avvenendo". L'osservazione di Zenga coinvolge anche un episodio accaduto durante Crotone-Napoli. "Se poi ti azzardi a vedere qualcosa sul telefonino ti piombano i fulmini addosso" dice l'allenatore riferendosi alla multa di 4000 euro al Crotone perché un collaboratore della società aveva mostrato la foto con il fallo di mano di Mertens. Zenga parla anche delle "emozioni interrotte": "Adesso se si fa gol si aspetta anche ad esultare per capire se c'è l'intervento del Var".