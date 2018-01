Serie A: Fiorentina-Inter a Valeri

ROMA, 3 GEN - Sarà Valeri l'arbitro di Fiorentina-Inter, anticipo della 20/a giornata di Serie A, prima di ritorno, in programma venerdì 5 gennaio alle 20.45. Chievo-Udinese, anticipo delle 18, sarà diretto da Chiffi. Napoli-Verona sarà arbitrata da Abisso, mentre Calvarese è stato chiamato per Cagliari-Juventus (sabato 6 alle 20,45). Per Roma-Atalanta (sabato 6 alle 18) è stato designato Guida, per Spal-Lazio Tagliavento.