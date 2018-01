Simeone, Inter forte ma noi siamo pronti

FIRENZE, 3 GEN - "Non credo ad un'Inter in crisi al di là dei suoi ultimi risultati, è una squadra fortissima e ha un super attaccante come Icardi. Le dobbiamo quindi rispetto e non metterla in discussione, verrà a Firenze per conquistare i tre punti, noi però siamo pronti per questa partita e per provare a vincerla". Giovanni Simeone ai microfoni di Premium presenta così la sfida di venerdì sera al Franchi contro i nerazzurri. All'andata la squadra di Spalletti vinse 3-0, stavolta la Fiorentina sogna lo sgambetto. "Per riuscirci dovremo avere la stessa voglia dimostrata contro Napoli e Milan - l'opinione del giovane attaccante argentino - Stiamo lavorando prima di tutto sull'aspetto mentale, ci serve qualcosa in più adesso per battere una grande squadra Rispetto all'inizio siamo cresciuti molto - ha ribadito Simeone - Siamo diventati una squadra compatta e un gruppo unito, tutti abbiamo l'ambizione di crescere e vincere".