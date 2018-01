Coutinho-Barcellona sempre più vicini

ROMA, 3 GEN - La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per l'affondo del Barcellona su Philippe Coutinho, "la cui firma potrebbe essere più vicina che mai alla chiusura", scrive oggi Mundo Deportivo, il quotidiano sportivo catalano sempre molto addentro alle cose blaugrana. "Il misterioso infortunio all'inguine che lo ha tenuto fuori dal match contro il Burnley ha alimentato le voci di una sua prossima cessione - scrive 'MD' - qualcosa che i media e i tifosi del Liverpool cominciano a prendere in considerazione anche in questo mercato invernale". Secondo fonti vicine al club, aggiunge il quotidiano, il Liverpool avrebbe cambiato il suo atteggiamento e si sarebbe detto pronto a trattare l'offerta del Barça: 150 milioni di euro, di cui 110 fissi e 40 di bonus. Tra l'altro, il 25enne brasiliano, arrivato nel 2012 dall'Inter per 13 milioni, dovrebbe saltare anche il derby di venerdì contro l'Everton, alimentando ancora di più le voci di un imminente addio.