Spalletti, non contento del mio lavoro

MILANO, 3 GEN - "Se penso ai punti che ho fatto l'anno scorso, quelli di quest'anno sono gli stessi. Ma devo ambire a fare qualcosa di più, non sono contento del mio lavoro" Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, in un'intervista a Premium Sport, traccia un primo bilancio della sua esperienza in nerazzurro. "L'Inter è emozionante - racconta - ti crea qualcosa di vero. Basta guardare nella storia. Dobbiamo lavorare in maniera da sentirci dentro l'Inter, in maniera da essere dentro l'Inter, questo fa la differenza".