Calcio: Cagliari, no a cessione Barella

CAGLIARI, 3 GEN - Il Cagliari sbarra le porte in uscita, almeno per i titolari: i gioielli non partono. Il no per Barella alle richieste delle big (Juve, Inter e Roma) durerà sino al 31 gennaio. Poi per l'estate il destino del centrocampista già in orbita Nazionale sembra segnato. Per il settore arrivi circolano due nomi: Caldirola, classe 91, centrale difensivo del Werder Brema, e Olivera, 1992, esterno sinistro della Fiorentina. Più un possibile ritorno dal Perugia dell'attaccante Han, 1998. Il calciomercato invernale, cominciato proprio oggi, sarà per i rossoblù senza rivoluzioni: nessuna cessione importante per non creare squilibri visto che la salvezza è ancora tutta da conquistare. Qualche movimento sarà inevitabile. La lista dei possibili partenti è composta più o meno dai giocatori che non hanno trovato grande spazio sino ad oggi. O che pensano di non averlo. Quasi certi i saluti di Melchiorri (in pole position c'è il Carpi) e Giannetti.