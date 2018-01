Sarri, più sostituzioni ai supplementari

ROMA, 3 GEN - Una o due sostituzioni in piu' in caso di supplementari. E' la proposta di Maurizio Sarri per rendere più interessante e meno stressante per le squadre la partecipazione alle Coppe. "Sia inserita la quarta e la quinta sostituzione se si dovesse arrivare ai supplementari in una gara di Coppa", suggerisce il tecnico del Napoli. "Si gioca troppo? Forse. Ma io non ridurrei le squadre in campionato, vorrebbe dire togliere qualche città importante alla Serie A. Ridurrei le partite delle nazionali. Evitando le quattro pause i campionati possono finire a fine aprile e ci sarebbe un mese e mezzo per far giocare le nazionali. Non si può pensare che un giocatore che costa tanti soldi alle società vada a giocare contro Cipro, Andorra, San Marino, con tutto il rispetto per queste compagini.... Devono essere fatte serie A e serie B anche per le nazionali".