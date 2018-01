Gasperini, straordinaria Atalanta

ROMA, 2 GEN - "E' stata una prestazione straordinaria, abbiamo raggiunto un traguardo fantastico. Non so da quanto tempo l'Atalanta non arrivava in semifinale di coppa Italia. Averlo fatto vincendo qui a Napoli rende la stagione già più corposa". Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. "Credo che in questa partita l'Atalanta abbia meritato grazie a dei ragazzi straordinari per volontà, capacità ed evoluzione - ha aggiunto il tecnico dei lombardi -. Anche uno come Gomez offre di anno in anno qualcosa in più. E' un risultato davvero importante per noi. Domenica scorsa avevamo perso col Cagliari pur creando tantissimo, eravamo molto dispiaciuti. Ora siamo ripartiti nel modo migliore".