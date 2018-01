Inter: Spalletti, mercato? Io non conto

MILANO, 2 GEN - "Un trequartista? Voglio nascondere il cartellino dei miei calciatori, ho paura e allora sono venuto a prenderne qualcuno e me li porto a casa. Io non conto niente, chiedete a Sabatini". Lo dice l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti a Sportitalia, lasciando la sede del club nerazzurro dove si sarebbe svolto un incontro di mercato al quale avrebbe partecipato anche Walter Sabatini. Prossimo avversario dell'Inter sara' la Fiorentina venerdi' prossimo. Della sfida di Firenze non parla Spalletti ma Davide Santon che oggi compie 27 anni: "Troveremo una Fiorentina diversa rispetto all'andata. Con un nuovo allenatore, in queste ultime partite ho visto una bella squadra. Sarà sicuramente difficile ma andremo là e cercheremo di vincere". "Io - dice a Inter Tv - mi sono sempre messo a disposizione, sarei pronto anche a fare il centrale. Certo è un ruolo che non mi appartiene, ma sto imparando".