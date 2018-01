Miha, in partita secca Toro se la gioca

TORINO, 2 GEN - La zona Europa è molto lontana, dopo i tanti pareggi in campionato, l'infermeria del Torino è piena di infortunati, a partire da Belotti e Ljajic, la tifoseria granata è un po' depressa. Per i granata il derby di Coppa Italia non capita nel momento migliore, Mihajlovic prova a scuotere il gruppo per il match 'impossibile' di domani sera all'Allianz Stadium: "Nelle partite secche possiamo far bene con chiunque - ha detto il tecnico granata - la Juve è più forte, senza dubbio, ma noi ci metteremo la nostra voglia, il nostro carattere". Rispetto al deludente e sfortunato 0-0 casalingo contro il Genoa, il Torino nel derby avrà di nuovo Baselli e spera di riammirare il Niang 'giusto'. L'ex milanista formerà il trio offensivo con Iago Falque e Berenguer. "Con il Genoa Niang ha giocato con l'atteggiamento giusto - dice il serbo - la nostra sfortuna quest'anno è stata di non avere mai avuto i nostri tre attaccanti al meglio. Quando potremo contare su Ljajic, Belotti e Niang, il nostro rendimento migliorerà".