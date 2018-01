Samp: al via abbonamenti girone ritorne

GENOVA, 2 GEN - Parte oggi in casa Sampdoria la campagna abbonamenti per il girone di ritorno. Una novità accompagnata dallo stesso slogan della campagna estiva 'Venire è sempre un'altra storia' che aveva portato 16513 abbonati per la prima metà di campionato. I tifosi che vorranno abbonarsi per il girone di ritorno potranno farlo sino al 21 gennaio secondo i canali consueti. La Sampdoria infatti sabato affronterà in trasferta il Benevento e, complice la sosta, tornerà al Ferraris proprio il 21 gennaio contro la Fiorentina.