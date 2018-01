Valverde:uscita Neymar momento difficile

ROMA, 1 GEN - "Non nego che la partenza di Neymar sia stata un momento difficile": a 5 mesi dal trasferimento record al Psg, il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, in un'intervista ai quotidiani spagnoli parla dell'uscita del fuoriclasse brasiliano. "Abbiamo fatto il precampionato atipico e quando eravamo negli stati Uniti è stato ipotizzata la sua partenza. È stato un momento complicato per diversi motivi. E' stata un'operazione che ha colpito molto l'ambiente e oltre a questo c'è stata anche la partita negativa contro il Real Madrid. Insomma, si stava profilando un sentimento pessimista, ma a poco a poco abbiamo invertito la rotta". "Al Barça - aggiunge - ogni giorno è una sorpresa, non nego che all'inizio mi sono dovuto adattare ai giocatori, mi è costato un po', ma poi le cose sono andate a posto". Grazie anche a Leo Messi che Valverde definisce "il miglior giocatore che puoi incontrare nel mondo. Trasforma ogni palla che riceve in modo straordinario, è impossibile migliorare quello che fa".