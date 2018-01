Udinese: Gerolin, Lapadula non interessa

UDINE, 1 GEN - "Siamo pienamente soddisfatti del nostro parco attaccanti, non c'è alcuna trattativa di mercato per portare a Udine Lapadula che non rientra nei nostri piani e nelle nostre strategie". Lo dichiara oggi in una nota il ds dell'Udinese, Manuel Gerolin, commentando notizie su un presunto interessamento per il giocatore del Genoa. Per Gerolin "si tratta di notizie prive di fondamento che vogliamo smentire in maniera netta, i nostri giocatori ci hanno portato ad avere uno dei reparti offensivi più prolifici del campionato e con loro vogliamo proseguire".