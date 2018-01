Un girone di Var:45 correzioni a arbitri

ROMA, 31 DIC - Al giro di boa del campionato di A, la Var è intervenuta 45 volte in totale per correggere le decisioni arbitrali. E' uno dei numeri sulla grande novità della stagione rivelati all'Ansa dall'ex arbitro internazionale Tiziano Pieri. Il bilancio racconta che i rigori concessi grazie alla nuova tecnologia sono stati 18, quelli tolti con l'ausilio della "moviola" 7 (l'ultimo sabato in Inter-Lazio). I gol annullati per offside sono stati nove, mentre in tre casi l'assistente ha segnalato l'offside ma la tecnologia ha confermato la regolarità dell'azione conclusasi in gol. Le espulsioni decise 'a tavolino' - segnala Pieri, esperto di Var alla 'Giostra del gol', la trasmissione di Rai Italia condotta da Enrico Varriale - sono state 10, di cui due per chiara occasione da rete. Due invece i rigori tolti per fuorigioco. Gli arbitri che sono stati più 'aiutati' dalla Var sono stati Mariani (5 cambi di decisione al video) e Valeri (4 volte), mentre Calvarese e Irrati non sono mai andati a bordo campo davanti allo schermo.