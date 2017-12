City, infortunio al ginocchio per Jesus

ROMA, 31 DIC - Brutte notizie per Pep Guardiola che rischia di perdere Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano del City si è infatti fatto male durante il match contro il Crystal Palace a metà del primo tempo per un problema al ginocchio. Jesus è caduto malamente col ginocchio e dopo aver tentato di rientrare ha dovuto abbandonare il campo in lacrime, anche se sulle sue gambe. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto ad una risonanza per valutare l'entità dell'infortunio.