D.Costa all'Atletico, "Non vedevo l'ora"

ROMA, 31 DIC - "Da tanto tempo aspettavo questo momento". E' emozionato Diego Costa durante la conferenza stampa di presentazione all'Atletico Madrid. Un ritorno per il 29enne attaccante hispano-brasiliano già con colchoneros nel 2012-2014. "Fisicamente sto molto meglio di quando sono arrivato. Sono ansioso di giocare. In questi mesi - ha aggiunto l'ex Chelsea - ho lavorato e mi sono allenato ma adesso ho bisogno di giocare, sono stanco di allenarmi così tanto". Diego Costa ha detto di "aver sofferto molto a non giocare. Si soffre molto di più, la squadra però la vedo bene, è vero che è stata eliminata dalla Champions League, ma possiamo ancora fare qualcosa di carino e lotteremo per questo". Adesso il futuro si chiama Atletico ma anche Coppa del Modo: "Per prima cosa devo iniziare a fare le cose bene all'Atlético, poi vedremo. Se starò bene e giocherò sarà più facile essere sulla lista del ct Lopetegui. Conosco bene con Torres, Griezmann, Gameiro e Correa. C'è molta concorrenza ma è una cosa buona".