Allegri "2017 ricco di soddisfazioni"

TORINO, 31 DIC - Il 2017 è un anno "che ci ha regalato tante soddisfazioni": Massimiliano Allegri in un tweet saluta l'anno che si sta per concludere e augura "buon 2018 a tutti quelli che amano questo sport e che soffrono ogni weekend per la propria squadra, di qualsiasi colore sia la maglia!". Un "bell'anno", il 2017, anche per Paulo Dybala, "due gol e una vittoria" a Verona per cancellare le ultime panchine. "Sotto con il 2018 ora", scrive su Twitter l'argentino, che non vuole più fermarsi. "Un altro sforzo per finire bene l'anno - gli fa eco Khedira -, così vogliamo iniziare il 2018". All'orizzonte c'è già il derby di Coppa Italia col Torino. "E' solo l'inizio. Noi non ci fermeremo", scrive su Twitter Chiellini dopo la vittoria di Verona.