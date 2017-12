Allegri, 19 gare per superare il Napoli

ROMA, 30 DIC - "Siamo contenti anche se non abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo messo a rischio la vittoria, dopo un bell'inizio abbiamo sbagliato moltissimi passaggi. Il Verona ha fatto bene, è una squadra in salute e sapevamo che sarebbe stata una gara pericolosa. Non potevamo permetterci di lasciare punti per strada, dovevamo vincere per staccare quelle dietro e per stare attaccati al Napoli. Noi aspettiamo un loro passo falso: abbiamo 19 partite per superarlo". Queste le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria a Verona. "E' importante che Dybala sia tornato al gol, siamo tutti contenti - ha aggiunto -. Dopo il gol ha cominciato a giocare meglio perché come sempre la condizione psicologica è tutto nel calcio. Posso consigliargli di pensare solamente a fare le cose, al suo percorso senza ascoltare i paragoni che gli fanno solo male. Insieme a Neymar sarà uno dei due migliori giocatori al mondo: il futuro è dalla sua parte, non deve avere ansie".