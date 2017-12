Premier: Chelsea, 5 gol allo Stoke

ROMA, 30 DIC - Il Chelsea di Antonio Conte festeggia la fine dell'anno con un 5-0 sullo Stoke City che lo porta al secondo posto in classifica scavalcando il Manchester United. La squadra di Josè Mourinho è stata fermata sullo 0-0 in casa dal Southampton dopo la grande paura per un infortunio nel primo tempo a Lukaku. La 21/a giornata di Premier League vede anche la vittoria per 2-1 del Liverpool sul Leicester, affondato da una doppietta dell'ex romanista Salah, al 17/o centro in campionato. In attesa dei due posticipi dell'ultimo dell'anno, Crystal Palace-Manchester City e West Bromwich Albion-Arsenal, sono i Bleus a prendersi la copertina con la cinquina inflitta allo Stoke: Rudiger, Drinkwater, Pedro, Willian e Zappacosta gli autori delle reti. Nelle altre partite della giornata, Burnley e Huddersfield pareggiano 0-0, così come Newcastle e Brighton, il Bournemouth batte 2-1 l'Everton e lo Swansea vince 2-1 a Watford.