Genoa, Ballardini esalta Perin

ROMA, 30 DIC - "Giuseppe Rossi è un bravissimo ragazzo, la gente sa quello che ha passato e l'applauso è stato commovente. Speriamo che ci siano momenti positivi per lui in futuro perché se li merita". Così l'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, dopo la partita col Torino commenta il ritorno in campo dello sfortunato attaccante da poco approdato al club rossoblù. "Perin meglio di Donnarumma? Donnarumma non l'ho allenato ma vedo dalle partite che è un ottimo portiere. Perin è un numero uno di spessore mondiale, è da grande squadra. Non so se sia meglio o peggio ma certamente è un grandissimo portiere", ha detto ancora. Quanto alla partita, "siamo stati umili, attenti e bravi in fase difensiva, con tutti i giocatori - ha detto -. Invece siamo stati poco sciolti e leggeri nella gestione della palla. Negli allenamenti siamo migliori".