Montella, qui per vincere con mie idee

ROMA, 30 DIC - Vincenzo Montella ha cominciato oggi la sua nuova avventura sulla panchina del Siviglia Prima una visita al centro sportivo del club, poi l'incontro con la stampa. Messe da parte le delusioni in rossonero, l'ex tecnico milanista guarda al futuro: "voglio vincere con le mie idee, questo è il club ideale per tipo di calcio che ho in mente" ha detto in conferenza stampa. Il Siviglia aveva cominciato bene la stagione, poi è andato perdendosi. Sarà l'ex Aeroplanino a dover imprimere una svolta. Si comincia subito con un impegno forte, il derby contro il Betis, il 6 gennaio: "ne ho giocati tanti da calciatore e da allenatore - ha detto Montella - so quanto sono importanti e sentiti. Mi spiace solo non avere molto tempo per prepararlo. Comunque è bello cominciare la mia avventura nella Liga con una partita così".