Padre Hazard, mio figlio sogna il Real

ROMA, 30 DIC - Eden Hazard ha respinto la proposta del Chelsea di allungare il contratto attualmente in vigore che scade nel 2020, perché vuole lasciarsi "una porta aperta" per un eventuale trasferimento al Real Madrid. Lo ha rivelato il padre del calciatore, Thierry Hazard, in un'intervista al giornale belga 'Le Soir'. "Eden ha rifiutato di prolungare il contratto - ha detto papà Hazard - per potere, nel caso ci sia un interessamento, rispondere al Real Madrid, squadra in cui si vedrebbe molto bene. Comunque non c'è nessun impegno scritto: mio figlio è solo una delle parti in causa".Il 26enne talento del Chelsea, con cui ha vinto il campionato nel 2015 e quest'anno, non ha mai nascosto la propria ammirazione per il Real Madrid, e anche di recente aveva ribadito questo sentimento nei confronti della squadra 'merengue'. Rimane da vedere se il presidente Florentino Perez deciderà, prima o poi, di farsi avanti.