Inter-Lazio: attesi 60 mila tifosi

MILANO, 29 DIC - Oltre 60 mila tifosi attesi domani alle 18 per Inter-Lazio. "Anche per l'ultima partita dell'anno insieme a San Siro: da ora in vendita il terzo anello rosso", il messaggio su Facebook del club nerazzurro. Una risposta positiva da parte dei tifosi interisti che da inizio anno riempiono gli spalti del Meazza e non mancheranno neppure durante le feste natalizie.